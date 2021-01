Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Montag, 11. Januar) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 155,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch in Mönchengladbach wieder an. Foto: dpa/Sina Schuldt

43 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das städtische Gesundheitsamt am Montag, 11. Januar, gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Mönchengladbach wieder.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Montag, 11. Januar, insgesamt 1048 Personen (Vortag: 1074) in der Stadt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. 43 neue positive Nachweise kamen seit dem Vortag hinzu.

Seit März wurde das Virus bei 6274 (Vortag: 6231) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 5085 (Vortag: 5016) bereits genesen. In Quarantäne waren am Montag 1780 (Vortag: 1807) Personen. 82 davon waren zur Behandlung im Krankenhaus. Laut Divi-Intensivregister wurden am Montagvormittag in den Mönchengladbacher Krankenhäusern 23 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, 15 unter invasiver Beatmung. Fünf Betten waren noch frei.