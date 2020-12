Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 14. Dezember) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 180,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mönchengladbach am Mittwoch auf 180,1 gestiegen. Foto: dpa/Jeff Pachoud

Mönchengladbach Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche ist in Mönchengladbach wieder deutlich gestiegen. Sie lag am Montag, 14. Dezember, bei 180,1. Das Gesundheitsamt meldet außerdem 47 neue Corona-Nachweise.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Mittwoch, 14. Dezember, 47 neue Corona-Nachweise gemeldet. Damit stieg die Zahl der Mönchengladbacher, die am Mittwoch noch mit dem Virus infiziert waren, um zehn auf 1086.

Seit März wurde das Virus bei 4624 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Seit dem Vortag sind 37 weitere Bürger der Stadt wieder genesen. Insgesamt lag diese Zahl am Mittwoch bei 3448. Elf weitere Personen mussten in Quarantäne: 2531 Menschen mussten sich abschotten, 69 davon wurden im Krankenhaus behandelt – 26 waren laut Divi-Intensivregister am Mittwochmorgen in Intensivbehandlung, 14 mussten invasiv beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag um rund sieben gestiegen. Neu angesteckt haben sich in der vergangenen Woche 180,1 Mönchengladbacher pro 100.000 Einwohner.

