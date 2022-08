Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 31. August 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Mönchengladbach Zwar ist die Zahl der akut infizierten Bürger etwas gestiegen, der Trend geht aber grundsätzlich in die Gegenrichtung. Die Werte im Überblick.

1300 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 31. August 2022, gemeldet. Am Vortag lag der Wert mit 1239 etwas niedriger.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 355,1 an (Vortag: 359,7). Der landesweite Durchschnitt liegt derzeit bei 301,2 (Vortag: 305,4) und der Bundesschnitt bei 243,7 (Vortag: 247,3).

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Dienstag tagesaktuell mit 4,66 an. Am Vortag wurde ein Wert von 4,55 gemeldet, der durch Nachmeldungen auf 5,84 korrigiert wurde. Der bundesweite Schnitt liegt den Angaben zufolge bei 3,71 (Vortag: 3,64 gemeldet, auf 4,47 korrigiert). Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden.