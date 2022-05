Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 5. Mai 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 500er-Marke

Mönchengladbach Die Stadt meldet 373 Neuinfektionen, die Zahl der Infizierten steigt leicht – die Sieben-Tage-Inzidenz aber sinkt. Die wichtigsten Werte im Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt sinkt derweil weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Donnerstag mit 472,5 (Vortag: 516,0) an. Somit ist erstmals seit Anfang März die 500er-Grenze unterboten worden – und damals war das auch nur an einem Tag so. Eigentlich liegt der Inzidenz-Wert in Mönchengladbach seit Mitte Januar über dieser Grenze – als die Infektionszahlen in die Höhe schnellten.