Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 5. Juli 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 500er-Marke

Mönchengladbach Über das Wochenende meldet die Stadt nur etwa 650 Neuinfektionen. Dadurch fällt die Wochen-Inzidenz rapide um mehr als 130 Punkte. Auf den Intensivstationen liegen aber wieder mehr Covid-Patienten. Der Überblick.

1889 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 5. Juli. Wegen der neuen Regelung für Meldungen veröffentlicht die Stadt nun immer dienstags die Corona-Zahlen für das Wochenende. Aus der neusten Mitteilung geht hervor, dass zwischen Samstag, 2. Juli, und Dienstag, 5. Juli, insgesamt 658 Neuinfektionen bei Mönchengladbachern registriert wurden. Zum Vergleich: Am vergangenen Wochenende waren es 776 neue Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach sinkt derweil wieder. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Dienstag mit 482,5 an – und ist damit mehr als 130 Punkte niedriger als noch am Freitag, als die Inzidenz bei 620,4 lag. Der bundesweite Durchschnitt wird aktuell mit 687,7 und der Landesschnitt mit 745,9 angegeben. Mönchengladbach hat derzeit die viertniedrigste Wochen-Inzidenz in NRW.