Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 26. Oktober 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wieder

In Mönchengladbach sind auf die Einwohnerzahl gerechnet in der vergangenen Woche weniger Neuinfektionen nachgewiesen worden als im NRW-Schnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Die Stadt meldet 250 Neuinfektionen, trotzdem fällt die Wochen-Inzidenz weiter ab. Und auch auf den Intensivstationen liegen wieder weniger Covid-Patienten. Der Überblick.

2222 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 26. Oktober 2022. Am Vortag lag der Wert mit 2169 noch etwas niedriger. Seither sind aber 250 Neuinfektionen registriert worden, die die 197 Fälle überwiegen, in denen Bürger nun wieder als genesen gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 554,0 (Vortag: 604,6) an. Der landesweite Durchschnitt liegt derweil bei 578,5 (Vortag: 612,2) und der Bundesschnitt bei 528,0 (Vortag: 570,2).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Mittwoch, 26. Oktober 2022, 12.18 Uhr) sechs Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwei Patienten werden invasiv beatmet. Sechs der laut Divi 79 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 7,6 Prozent. Landesweit sind 9,6 Prozent der Intensivbetten (475 von 4953) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate in NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 11,26 an. Am Vortag wurde der Wert mit 11,23 beziffert, durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 14,0 nach oben korrigiert. Der Wert für den Bund liegt derzeit bei 11,03 (Vortag: 11,88 gemeldet, auf 14,16 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 104.524 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 101.944 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 358 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben. Am Dienstag hatte die Stadt zuletzt einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

(capf)