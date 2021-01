Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 20. Januar) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 87

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Mönchengladbach weiter unter 100. Foto: dpa/Christian Beutler

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mönchengladbach erneut gesunken und bleibt damit unter 100. Das Gesundheitsamt meldet allerdings weitere Todesfälle.

Laut Mitteilung des Gesundheitsamts der Stadt Mönchengladbach sind zwei weitere Bürger im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Patienten (Jahrgang 1942 und 1952) verstarben im Krankenhaus. Vorerkrankungen waren bekannt. Einer lebte vor seiner Erkrankung in einem Pflegeheim. Seit Beginn der Pandemie verstarben 159 Menschen an oder mit Covid-19 in Mönchengladbach.