Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 9. November 2021) : Inzidenz liegt unter dem Landesschnitt

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 281 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag, 9. November, 25 Neuinfektionen. Die Corona-Lage auf den Mönchengladbacher Intensivstationen ist unverändert. Der Überblick.

569 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind zehn mehr als am Vortag, wie aus der Meldung des städtischen Gesundheitsamtes am Dienstag, 9. November (Stand: 10 Uhr) hervorgeht. Seit Montag sind demnach 25 Neuinfektionen verzeichnet worden. In Quarantäne befinden sich den Angaben nach 683 Personen (Vortag: 684).

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 108,2 (Vortag: 105,1), liegt aber noch unter dem Wert von vor einer Woche (119,8 am 2. November). Mönchengladbach weist überdies eine unterdurchschnittlich niedrige Inzidenz auf. Der landesweite Durchschnitt liegt derzeit bei 130,0 und der Bundesschnitt bei 213,7. Die höchste Inzidenz in Deutschland hat der bayrische Landkreis Miesbach (Inzidenz von 868,4), den höchsten Wert in NRW hat der Landkreis Minden-Lübbecke (258,5).

Unverändert ist die Corona-Lage auf den Intensivstationen in Mönchengladbach. Laut Divi-Intensivregister werden dort aktuell (Stand: Dienstag, 9. November, 11.15 Uhr) 13 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Vier werden invasiv beatmet. Sechs der insgesamt 82 Intensivbetten sind frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten in Mönchengladbach liegt bei 15,85 Prozent. Kostenpflichtiger Inhalt Wichtig zu beachten ist dabei, dass auch Corona-Patienten aus dem Umkreis in den hiesigen Kliniken behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind in Mönchen41gladbach insgesamt 14.960 Corona-Fälle nachgewiesen worden. 14.146 Personen gelten als nicht mehr infektiös. 245 Mönchengladbacher sind an oder mit Corona gestorben.

