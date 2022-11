Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 17. November 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz weiter überdurchschnittlich hoch

Das Gesundheitsamt in Mönchengladbach hat 165 Neuinfektionen registriert. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Mönchengladbach gehört zu den zehn Städten und Kreisen in NRW, deren Wochen-Inzidenz über der 300er Marke liegen. Wie es mit den anderen Corona-Zahlen in der Stadt aussieht.

165 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 17. November 2022, gemeldet. 1259 Mönchengladbacher sind demnach aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Vortag war die Zahl mit 1163 noch etwas niedriger. 69 Bürger gelten nach einer überstandenen Infektion wieder als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 305,0 an. Am Vortag wurde der Wert mit 308,8 beziffert. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 199,2 (Vortag: 203,4) und der Landesschnitt bei 255,8 (Vortag: 258,7).

Zehn Städte oder Kreise in NRW weisen eine Sieben-Tage-Inzidenz auf, die über der 300er Grenze liegt. Mönchengladbach hat den neunthöchsten Wert. Leverkusen steht mit 366,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an der Spitze. Oberhausen (159,5) weist die niedrigste Inzidenz in NRW auf.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 17. November 2022, 11.18 Uhr) fünf Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Drei Patienten werden invasiv beatmet. Acht der laut Divi derzeit 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 9,8 Prozent. Landesweit sind 8,8 Prozent der Intensivbetten (436 von 4957) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate in NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 6,82 an. Am Vortag wurde der Wert mit 6,87 beziffert, durch Nachmeldungen aber auf 8,3 nach oben korrigiert. Der Bundesschnitt liegt mit 5,79 niedriger (Vortag: 5,61 gemeldet, auf 6,75 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 107.577 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 105.954 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 364 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

