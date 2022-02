Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 25. Februar 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz mit 655,8 weiter niedrig

Die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladbach beziffert das RKI mit 1703. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Elf Covid-19-Patienten werden aktuell in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Die Stadt meldet 405 Neuinfektionen. Die wichtigsten Werte zur Corona-Lage im Überblick.

405 neue Corona-Fälle hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 25. Februar, gemeldet. Das ist der höchste Wert in der aktuellen Kalenderwoche, der aber gleichwohl unter dem Vorwochenwert (482 gemeldete Neuinfektionen am Freitag, 18. Februar) liegt. Aktuell infiziert sind den Angaben nach 2633 Mönchengladbacher (Vortag: 2735).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit 655,8 (Vortag: 648,1) an. Damit weist die Vitusstadt den niedrigsten Wert in NRW an – gleichauf mit Duisburg (ebenfalls 655,8). Der landesweite Durchschnitt liegt den Angaben nach bei 1118,0. Der Bundesschnitt wird vom RKI mit 1259,5 ausgegeben. Das Institut weist aber darauf hin, dass die Daten aus Rheinland-Pfalz wegen technischer Probleme nicht übermittelt werden konnten.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Freitag, 25. Februar, 11.15 Uhr) liegen aktuell elf Corona-Patienten auf den Mönchengladbacher Intensivstationen. Sechs Patienten werden invasiv beatmet. Neun der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) in der Stadt sind frei. Das entspricht knapp elf Prozent. In ganz NRW sind etwa zwölf Prozent der Intensivbetten nicht belegt (640 von 5330).

Die Hospitalisierungsrate für das Land NRW gibt das RKI am Freitag mit 6,56 an. Am Vortag wurde ein tagesaktueller Wert von 6,94 gemeldet. Wie es üblich ist, musst dieser Wert aber durch Nachmeldungen im späteren Verlauf korrigiert werden – in der Regel nach oben. Dieser korrigierte Wert für Donnerstag liegt (Stand Freitag) bei 7,79. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Bundesweit liegt der Wert laut RKI derzeit bei 6,27 (Vortag: 6,34 gemeldet und auf 7,3 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 39.735 Corona-Fälle nachgewiesen worden. In 36.811 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 291 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

(capf)