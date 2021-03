Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 8. März) : Sieben-Tage-Inzidenz kratzt an 50er-Schwelle

Sieben-Tage-Inzidenz kratzt an 50er-Schwelle

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Montag, 8. März, weiter. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich nach einem großen Sprung am Wochenende weiter der Schwelle von 50. Zudem sind weitere Mönchengladbacher zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Auch der Anteil der Mutationen steigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag, 8. März, weiter leicht gestiegen, nachdem der Wert am Wochenende von rund 35 auf 49 hochgeschossen ist. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Montag zwar lediglich drei neue positive Nachweise des Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte aber auf 49,4 und nähert sich damit der 50er-Marke.