Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 23. Juni 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz knackt 700er-Marke

Mönchengladbach Der Wert liegt damit so hoch wie zuletzt vor acht Wochen. Doch auch der Landesschnitt ist wieder massiv gestiegen. Die Zahlen im Überblick.

447 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 23. Juni, gemeldet. Damit steigt die Zahl der akut infizierten Bürger auf 2764 (Vortag: 2523). So hoch war der Wert zuletzt vor etwa acht Wochen (2829 Infizierte am 29. April).