Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 21. März 2021) : Corona-Inzidenz am Wochenende weiter gestiegen

Mönchengladbach Wie landesweit infizierten sich auch in Mönchengladbach in den vergangenen Tagen vermehrt Menschen mit dem Coronavirus. Es werden auch wieder mehr Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt.

82 Neuinfektionen seit dem letzten vorangegangen Statusbericht am Freitag hat das Gesundsheitsamt in Mönchengladbach bis Sonntagmorgen registriert. Diese trugen dazu bei, die Sieben-Tage-Inzidenz seit dem Ende vergangener Woche von 70,5 auf 80,4 am frühen Sonntag steigen zu lassen. Mönchengladbach liegt damit allerdings noch unter dem bundesweiten Inzidenzwert, der inzwischen 100 knapp überschritten hat.

Wurden am Freitag nach Angaben der Stadt noch 16 Covid-Patienten aus Mönchengladbach in Krankenhäusern behandelt, waren es am Sonntagmorgen laut Stadt 21. In den Mönchengladbacher Akutkrankenhäusern, in denen immer wieder auch Covid-Patienten aus anderen Kommunen betreut werden, waren laut Divi-Intensivregister am Sonntagmittag sechs in intensivmedizinischer Behandlung. Drei davon wurden invasiv beatmet. Von derzeit 87 verfügbaren Intensivbetten in der Stadt waren 21 noch frei.