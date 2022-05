Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 24. Mai 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz fällt unter 300er-Marke

Mönchengladbach Die Stadt meldet mehr als 300 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz aber fällt weiter ab. Die wichtigsten Werte zur Corona-Lage im Überblick.

1043 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 24. Mai 2022. Am Vortag lag der Wert mit 1128 noch höher. Seitdem sind 309 Neuinfektionen registriert worden. Im gleichen Zeitraum aber sind 394 Bürger laut Statistik genesen – wodurch die Zahl akuter Fälle sinkt.

Gleiches gilt für die Sieben-Tage-Inzidenz in der Vitusstadt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt diese am Dienstag mit 296,5 (Vortag: 311,6) an. Damit fällt der Wert erstmals seit Anfang Januar unter die 300er-Marke. Der bundesweite Durchschnitt liegt mit 307,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche noch darüber (Vortag: 312,2). Gleiches gilt für den Landesschnitt, der laut RKI aktuell bei 319,9 (Vortag: 326,7) liegt.