Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 3. März 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz fällt massiv ab

Die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut mit 1277 an. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Das Robert-Koch-Institut weist den Wert mehr als 200 Punkte tiefer aus, als noch am Vortag. Der Überblick, wie sich die wichtigsten Zahlen zur Pandemie-Bewertung entwickelt haben.

200 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 3. März, gemeldet. Das sind mehr als am Vortag (157 neue Corona-Fälle), aber weniger als noch vor einer Woche (370 gemeldete Fälle am Donnerstag, 24. Februar).

Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher steigt am Donnerstag auf 2568. Am Vortag wurde der Wert seitens der Stadt mit 2444 beziffert.

Obwohl die Zahl der Infizierten wieder steigt, fällt die Sieben-Tage-Inzidenz massiv ab. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt diese am Donnerstag mit 491,4 (Vortag: 708,6) an. Damit weist Mönchengladbach wieder die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW auf. Der Landesschnitt liegt den Angaben zufolge bei 963,4 – und der bundesweite Durchschnitt bei 1174,1.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 3. März, 14.15 Uhr) elf Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Davon werden vier invasiv beatmet. Sechs der 82 laut Divi zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Das entspricht 7,3 Prozent. Landesweit sind 690 der 5337 Intensivbetten frei (also 12,9 Prozent).

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 6,32 an. Am Vortag wurde ein Wert von 6,15 gemeldet, der mittlerweile auf 7,24 korrigiert wurde. Der Wert für ganz NRW wird derzeit mit 6,36 beziffert (Vortag: 6,14 tagesaktuell gemeldet und durch Nachmeldungen auf 7,3 korrigiert). Zum Hintergrund: Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Seit Beginn der Pandemie sind 41.379 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. Davon gelten die Betroffenen in 38.517 Fällen als nicht mehr infektiös. 294 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)