Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (13. Oktober 2021) : Sieben-Tage-Inzidenz erheblich gesunken

Mönchengladbach Einen so niedrigen Inzidenz-Wert wie am Mittwoch hat das Gesundheitsamt seit August nicht mehr für Mönchengladbach gemeldet. Dennoch steht die Stadt schlechter da als andere Kommunen.

Die guten Nachrichten zuerst: Mit 59,7 lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch, 13. Oktober 2021, in Mönchengladbach erstmals seit langer Zeit wieder unter der 60er-Marke – gegenüber dem Vortageswert (71,6) ein kräftiges Absacken. Einen ähnlichen Wert hatte es zuletzt am 10. August gegeben (59). Auch die Zahl der akut Infizierten ist gesunken von 408 am Dienstag auf 365 am Mittwoch. Zu dieser Entwicklung trug bei, dass dem Gesundheitsamt bis Mittwochmorgen eine relativ kleine Zahl von Neuinfektionen bekannt wurde: elf.