Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 10. Januar 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz erreicht weiteren Rekordwert

In den vergangenen sieben Tagen sind laut Robert-Koch-Institut 887 Corona-Fälle in Mönchengladbach nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Obwohl nur wenig Neuinfektionen gemeldet werden, steigt die Wochen-Inzidenz weiter an. Die wichtigsten Corona-Zahlen für Mönchengladbach im Überblick.

1245 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das teilt das städtische Gesundheitsamt am Montag, 10. Januar 2022 (Stand: 10 Uhr), mit. Am Vortag waren noch 1220 akut Infizierte gemeldet worden.

Von Sonntag auf Montag sind laut Stadt 27 neue Corona-Fälle identifiziert worden. Das sind deutlich weniger als an den Vortagen: Am Sonntag sind 367 Fälle innerhalb von zwei Tagen und am Freitag 236 Fälle innerhalb eines Tages gemeldet worden. In den Vorwochen waren die zu Wochenbeginn übermittelten der Wert hingegen deutlich niedriger (13 gemeldete Neuinfektionen am Montag, 27. Dezember, und 15 Neuinfektionen am Montag, 3. Januar).