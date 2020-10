Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Mittwoch, 28. Oktober) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 103,2

Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Mittwoch, 28. Oktober)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun auch in Mönchengladbach über 100. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Mittwoch, 28. Oktober, auch in Mönchengladbach die 100 überschritten. Das städtische Gesundheitsamt meldete 42 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Aktuell sind mehr als 300 Mönchengladbacher infiziert.

Die Zahl der Corona-Infizierten ist von Dienstag auf Mittwoch um 30 auf 318 Personen in Mönchengladbach gestiegen. Im Vergleich zum Vortag verzeichnete das städtische Gesundheitsamt insgesamt 42 neue positive Nachweise. Zugleich sind zwölf weitere inzwischen wieder genesen.

Sechs Personen mehr mussten sich in Quarantäne begeben. Die Zahl der abgeschirmten Bürger liegt am Mittwoch bei 1143. 34 davon sind zur Behandlung in einem Krankenhaus.