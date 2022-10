Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 7. Oktober 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt steigt weiter

Am Freitag sind 1995 Bürger der Stadt nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Auf den Intensivstationen im Stadtgebiet werden vier Covid-Patienten behandelt. Es infizieren sich wieder mehr Mönchengladbacher mit dem Coronavirus. Die Lage im Überblick.

307 neue Corona-Fälle in Mönchengladbach hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 7. Oktober 2022, gemeldet. Das sind deutlich mehr, als am Freitag vor einer Woche. Da waren es 180 Neuinfektionen.

Zudem steigt die Zahl der akut infizierten Bürger weiter an – auf 1995 am Freitag. Am Vortag lag der Wert bei 1800 und am Mittwoch bei 1511.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit 519,5 an (Vortag: 476,2). Damit liegt der Wert weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt (577,5 am Freitag, 462,4 am Donnerstag), aber über dem Landesschnitt (465,0 Freitag, 395,9 am Donnerstag). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland weist der Kreis Minden-Lübbecke auf (837,4), die niedrigste die Stadt Krefeld (218,9).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 7. Oktober 2022, 9.18 Uhr) vier Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt, von denen allerdings kein Patient invasiv beatmet wird. 19 der 82 Intensivbetten für Erwachsene im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 23,17 Prozent der Gesamtkapazität. Landesweit sind 11,13 Prozent der Intensivbetten (538 von 4834) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 8,70 an. Am Vortag wurde der Wert mit 7,30 beziffert. Der bundesweite Schnitt wird mit 9,58 angegeben. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 100.165 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. Die Infizierten gelten in 97.816 Fällen wieder als genesen. 354 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

