Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Freitag, 11. Juni) : Sieben Neuinfektionen, Inzidenz steigt weiter leicht

Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Freitag, 11. Juni)

Mönchengladbach Aktuell sind 172 Mönchengladbacher nach Kenntnis des Gesundheitsamtes mit dem Virus infiziert.Die Inzidenz steigt leicht an. Ab Freitag gelten nun neue Lockerungen.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Freitag (Stand: 9 Uhr) sieben neue positive Corona-Nachweise gemeldet. Damit sind aktuell 172 Mönchengladbacher nach Kenntnis des Amtes mit dem Virus infiziert.

Der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner stieg laut Robert Koch-Institut (RKI) leicht auf 18,8 an, am Vortag hatte er bei 17,6 gelegen. Da die Stadt seit sieben Werktagen unter der 35er-Marke (Inzidenzstufe 1) liegt, treten ab Freitag, 11. Juni, weitere Lockerungen in Kraft.