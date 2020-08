Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 25. August) : Sieben neue positive Corona-Nachweise

Mönchengladbach 72 Mönchengladbacher sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag sind sieben neue Fälle hinzugekommen, meldet das Gesundheitsamt der Stadt am Dienstag, 25. August (Stand: 8 Uhr).

In häuslicher Quarantäne sind derzeit drei Personen mehr als noch am Montag, insgesamt also 260 Personen. Zwei davon befinden sich in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus.