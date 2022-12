Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 23. Dezember 2022) Sieben Covid-19-Intensivpatienten im Stadtgebiet

Die Hospitalisierungsrate für NRW gab das RKI am Donnerstag mit 12,77 an. Bisher (Stand: Freitag, 11.46 Uhr) sind die aktuellen Werte noch nicht veröffentlicht worden. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden. Weil es quasi täglich Nachmeldungen gibt, werden die tagesaktuell gemeldeten Werte in der Regel nachträglich nach oben korrigiert.