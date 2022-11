Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 10. November 2022) : Sieben Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt weiterhin über dem Landes- und dem Bundesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Die Zahl ist morgens an den vergangenen Tagen immer so hoch gewesen. Zudem waren zwischendurch keine Intensivbetten mehr frei. Die Werte im Überblick.

1426 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 10. November 2022. Am Vortag lag der Wert mit 1333 noch niedriger. Seither wurden den Angaben zufolge aber 166 Neuinfektionen registriert. Dem gegenüber stehen 73 Fälle, in denen die Betroffenen wieder als genesen gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 360,5 an (Vortag: 365,5). Der landesweite Durchschnitt wird mit 342,8 (Vortag: 375,0) und der Bundesschnitt mit 262,3 (Vortag: 294,1) beziffert.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 10. November 2022, 9.18 Uhr) sieben Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Auch an den vergangenen Tagen lag der Wert morgens bei sieben. Die Daten werden stündlich aktualisiert.

Auffällig war zudem, dass von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen laut Divi kein einziges der 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in Mönchengladbach frei war. Mittlerweile sind wieder vier Betten nicht belegt. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten in Mönchengladbach liegt bei 8,5 Prozent. Heißt: Die meisten Intensivpatienten werden im Stadtgebiet nicht wegen Covid-19 behandelt.

Die Daten zu den Hospitalisierungsraten sind vom RKI bisher nicht aktualisiert worden (Stand: 9.45 Uhr). Nachzulesen ist dort bisher nur, dass der Wert für NRW am Mittwoch, 9. November 2022, tagesaktuell mit 9,22 beziffert wurde – und für den Bund mit 7,6.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 106.738 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 104.949 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 363 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben. Am Mittwoch hatte die Stadt zuletzt einen solchen Todesfall gemeldet.

(capf)