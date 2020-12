Corona in Mönchengladbach (Donnerstag, 17. Dezember) : Seniorin stirbt in Krankenhaus mit Covid-19

Die Stadt meldete Donnerstagmorgen 75 Neuinfektionen seit dem Vortag. Foto: dpa/Ole Spata

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstagmorgen den 93. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Mönchengladbach. Eine Patientin, Geburtsjahrgang 1941, ist in einem Krankenhaus gestorben. Es gab wieder etliche Neuinfektionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die verstorbene Seniorin litt nach Angaben der Stadtverwaltung an Vorerkrankungen. Wie sie sind seit Beginn der Pandemie 19 Mönchengladbacher mit Covid-19 und weitere 74 an Covid-19 gestorben.

Donnerstagmorgen berichtete das Gesundheitsamt zudem von 75 Neuinfektionen in der Stadt. Am Mittwoch waren es noch 46 gewesen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage gab die Stadtverwaltung mit Verweis auf das Robert-Koch-Institut mit 159,4 an (Vortag: 160,9). Aktuell sind 1142 Menschen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1092). Auch die Zahl der Personen in Quarantäne ist bis Donnerstagmorgen auf 2554 gestiegen (Vortag: 2499).

Zu den Menschen in Quarantäne zählen auch die 69 Mönchengladbacher, die nach Angaben der Stadt derzeit wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Laut Divi-Intensivregister wurden in den vier Mönchengladbacher Akutkliniken am Donnerstagvormittag 25 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt, davon 15 invasiv beatmet. Das Register weist Intensivbetten für die Behandlung Erwachsener aus. Demnach waren von den derzeit verfügbaren 87 solcher Betten am Vormittag stadtweit noch 14 frei. Da Mönchengladbacher Kliniken auch Covid-Patienten aus der Region behandeln, sind einige Intensivbetten oft auch mit Patienten aus anderen Städten und Gemeinden belegt.

(hh)