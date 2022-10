Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 27. Oktober 2022) : Stadt meldet sechsten Covid-Todesfall im Oktober

Mönchengladbach Ein 90-Jähriger ist im Zusammenhang mit der Infektion gestorben. Die Zahl der Erkrankten steigt, die Inzidenz aber sinkt. Der Überblick.

Das städtische Gesundheitsamt hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet: Ein Patient des Geburtenjahrgangs 1932 ist demnach im Krankenhaus gestorben. Es ist der 359. Todesfall eines Bürgers mit oder an Corona seit Beginn der Pandemie in Mönchengladbach. In diesem Monat sind bisher sechs solcher Todesfälle gemeldet worden. Im September waren es sieben und im August drei.