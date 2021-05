Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 11. Mai) : Sechs Neuinfektionen, ein weiterer Todesfall

Am Dienstag vermeldete das Gesundheitsamt lediglich sechs Neuinfektionen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt vermeldet am Dienstag sechs Neuinfektionen für Mönchengladbach. Außerdem muss ein weiterer Todesfall bestätigt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt und nähert sich der 100er-Marke.

Das Gesundheitsamt in Mönchengladbach verzeichnete am Dienstag (Stand: 8 Uhr) sechs neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Damit waren laut Meldung der Stadt 707 Personen in der Stadt akut infiziert.