Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 10. September) : Sechs Neuinfektionen mit Coronavirus

51 Mönchengladbacher sind am Donnerstag, 10. September, noch mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Die Stadt Mönchengladbach meldet am Donnerstag, 10. September, 51 akut mit dem Coronavirus infizierte Personen in der Stadt. Das ist insgesamt eine mehr als am Vortag.

Sechs neue positive Tests verzeichnet das städtische Gesundheitsamt. Dem stehen fünf weitere Genesungen gegenüber.

Seit März wurde das Virus bei 1006 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 905 Personen bereits genesen.