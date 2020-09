Corona-Status in Mönchengladbach (20. September 2020) : Sechs neue Corona-Nachweise

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Samstag und Sonntag insgesamt sechs neue Infektionen. Damit waren am Sonntag noch 41 Gladbacher akut mit dem Coronavirus infiziert.

Am Samstag wurden zwei neue Infektionen bekannt, am Sonntag waren es vier, wie die Stadt mitteilte. Demnach ist die Zahl der Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im März auf 1047 in der Stadt gestiegen.

Die Zahl der akut Infizierten Gladbacher ist am Wochenende allerdings deutlich zurückgegangen auf noch 41 am Sonntag. 415 Personen befanden sich am Sonntag in Quarantäne (am Samstag waren es 426), davon wurden zwei im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus im Zusammenhang stehen, liegt konstant bei 50.