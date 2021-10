Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 11. Oktober 2021) : Sechs Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach insgesamt 195 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Wenige Neuinfektionen lassen die Sieben-Tage-Inzidenz leicht steigen. Seit dem Wochenende sind wieder mehr Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung.

406 Personen in Mönchengladbach sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag, 11. Oktober 2021 (Stand: 10 Uhr). Seit dem Vortag sind demnach 13 Neuinfektionen bestätigt worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt damit wieder leicht an. Am Montag liegt sie bei 75,1 – am Sonntag war sie noch etwas niedriger (71,6), aber am Freitag höher (85,5). Der landesweite Durchschnitt liegt derzeit bei 52,2 und der Bundesschnitt bei 66,5.

In Quarantäne sind in Mönchengladbach aktuell 535 Personen (Vortag: 540). Laut Divi-Intensivregister befinden sich aktuell (Stand: 11. Oktober, 10.15 Uhr) sechs Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung in Gladbacher Kliniken. Eine Person muss invasiv beatmet werden. Zum Vergleich: Seit dem Wochenende sind es wieder sechs Personen, die mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation liegen. In der vergangenen Woche lag der Wert bei drei – in der Vorwoche aber bei sieben.