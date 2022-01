Corona in Mönchengladbach : Schutz der Infrastruktur vor Omikron

Mönchengladbach Die Sorge vor Ausfällen in wesentlichen Bereichen der Daseinsvorsorge durch die Omikron-Variante des Coronavirus wächst. Welche Einrichtungen in Mönchengladbach zur kritische Infrastruktur gehören und wie diese sich schützen müssen.

Die Corona-Infektionszahlen steigen auch in Mönchengladbach sprunghaft haben. Die Sorge vor der Omikron-Variante des Virus wächst, weil die Ansteckungsgefahr höher ist – und damit auch die Sorge um die kritische Infrastruktur, die weiter funktionieren muss. Dies hat die Stadt mit den betroffenen Bereichen in den vergangenen Wochen bereits abgestimmt und Notfallpläne für das Szenario „sprunghafter Anstieg Infektionszahlen durch Omikron“ aufgestellt. „Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr unsere Arbeit gemacht und Absprachen getroffen“, sagt Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD). „Entscheidend ist, dass alle ihre Schutzmaßnahmen haben.“ Zwar gebe es die Pandemie-Pläne ohnehin. „Aber es war wichtig abzuklären, ob es eine Lücke gibt, die man schließen muss.“

Was zur kritischen Infrastruktur gehört, das legt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe fest. Wesentlich sind demnach die Bereiche Energie, Gesundheit, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Medien und Kultur, Wasser, Finanz- und Versicherungswesen, Ernährung, Staat und Verwaltung – also die wesentliche Daseinsvorsorge. „Wir können als Kommune auf den Lebensmittelhandel nur bedingt Einfluss nehmen“, sagt Heinrichs.

Abstimmungen hat es gegeben mit der NEW (Nahverkehr, Energie, Wasser, Abwasser), den Kreiswerken Grevenbroich (Wasserversorgung in Wickrath), dem Niersverband (Abwasser), der Mags und der GEM sowie Drekopf (Abfall), den Krankenhäusern Elisabeth-Krankenhaus (städtische Kliniken), Neuwerk, Bethesda, Maria-Hilf-Kliniken und der Herzpark-Klinik, dazu mit der ITK Rheinland (städtische Computer-Technik), mit der Feuerwehr , dem Fachbereich Gesundheit der allgemeinen Verwaltung und den Kitas, was die Kinderbetreuung womöglich im Notbetrieb angeht.

Wesentliches ist, dass überall sogenannte redundante Strukturen aufgebaut wurden, wie dies bei der Feuerwehr ohnehin gesetzlich vorgeschrieben ist. Heißt: Wenn etwas ausfällt durch viele Infektionen und Quarantäne von Kontaktpersonen auch ohne Symptome, werden die Aufgaben trotzdem noch erledigt an anderer Stelle. Die Tätigkeit im Homeoffice sei noch einmal ausgeweitet worden, so ein Stadtsprecher, und Hygiene- und Schutzkonzepte weiter entwickelt worden. Besuchsverkehr wurde weiter eingeschränkt, um Ansteckungen zu vermeiden. Teams, die sich gegenseitig vertreten können, sollen in Wechselschichten arbeiten und Kontakte zwischen Leitung und Stellvertretung so weit es geht vermieden werden. Nicht notwendige Veranstaltungen wurden verschoben und auf Besprechungen in Präsenz wird verzichtet. Sonderimpftermine für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur wurden organisiert. Im Impfzentrum ist die Bundeswehr weiter in der Kontaktnachverfolgung tätig „mit der Möglichkeit des flexiblen Einsatzes“, zudem sei dort das Personal weiter aufgestockt worden. Aber die Stadt warnt: „Die Länge der Quarantäne gerade für symptomlose Kontaktpersonen wird zurzeit diskutiert. Die Entscheidung wird maßgebliche Auswirkungen auf die Sicherstellung haben.“