Corona-Statusbericht Mönchengladbach : Stadt kann erneut mehr Genesene als neu Erkrankte vermelden

Mönchengladbach Die Zahl der akut an Covid-19 Erkrankten ist in Mönchengladbach erneut leicht gesunken.

Aktuell sind 114 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Das sind fünf weniger als am Montag. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Dienstag, 31. März (Stand: 9 Uhr) vier neue positive Nachweise, aber auch neun weitere Menschen, die die Erkrankung überstanden haben.