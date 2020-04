Verheerende Bilanz in der Corona-Pandemie : Rasanter Anstieg der Arbeitslosigkeit in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Arbeitsmarktzahlen sind alarmierend: Die Zahl der Arbeitslosen ist in Mönchengladbach im April um 12 Prozent gestiegen. Für mehr als 28.000 Beschäftigte wurde Kurzarbeit angemeldet. Aber es werden auch noch weiter Beschäftigte gesucht.

Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt in Mönchengladbach aufgewühlt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im April um genau 12,0 Prozent auf 13.874 Menschen in der Stadt gestiegen. Das teilte die Agentur für Arbeit am Donnerstagmorgen mit. Damit verzeichnete die Agentur 1490 mehr Arbeitslose als noch im März. Im Vergleich mit April 2020 ist die Zahl um 1371 Gladbacher gestiegen (plus 11,0 Prozent). Damit stieg auch die Arbeitslosenquote um 1,1 Prozentpunkte auf 9,9 Prozent.

Dabei hat die Möglichkeit der Kurzarbeit die Arbeitslosigkeit sogar noch gemildert. Nach vorläufigen Daten haben bis 26. April genau 2048 Unternehmen in der Stadt Kurzarbeit angezeigt, und zwar für 28.315 Beschäftigte. Betroffen sind alle Branchen, insbesondere das Gastgewerbe, aber auch der Handel und andere Dienstleistungsbereiche. „Wie viel Kurzarbeit von den Unternehmen tatsächlich realisiert wurde und wie viele Menschen betroffen waren, werden wir aber erst in einigen Monaten sehen, wenn die Betriebe ihre Abrechnungslisten für den jeweiligen Kalendermonat eingereicht haben. Dafür haben sie drei Monate Zeit“, sagt Angela Schoofs.

Trotz der Pandemie wurden aber auch Arbeitslose neu eingestellt. So konnten in Mönchengladbach 429 Personen in eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt (ohne Ausbildung) vermittelt werden. Auch der Zugang neu gemeldeter Arbeitsstellen ist nicht zum Erliegen gekommen, auch wenn es pandemiebedingt gegenüber dem Vormonat einen starken Rückgang gegeben hat. Die Arbeitgeber im Agenturbezirk meldeten im April 199 neue Stellen für eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Stadt. Im März waren in Mönchengladbach 2.283 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet. „Gesucht werden weiterhin neue Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Handel, aber auch im Bereich von Verkehr und Lagerei wie auch im Baugewerbe und Verwaltungssektor“, sagt Susanne Käser, Geschäftsführerin Operativ der Arbeitsagentur.