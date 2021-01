Corona in Mönchengladbach : Stadt mahnt zu Quarantäne

Corona in Mönchengladbach

Die Ergebnisse von Corona-Schnelltests sind nicht ganz so zuverlässig wie die von PCR-Tests. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Fällt ein Corona-Schnelltest positiv aus, muss man sich umgehend isolieren. Das gilt nicht nur für den Getesteten, sondern auch für Haushaltsmitglieder.

Personen, die bei einem Corona-Schnelltest (AG-Test, POC-Test) positiv auf das Virus getestet wurden, müssen sich sofort in Quarantäne begeben. Darauf weist das Gesundheitsamt hin. Die Quarantänepflicht gelte in solchen Fällen auch für alle Haushaltsangehörigen der Betroffenen, bei denen ein Schnelltest positiv war. „Dies geht aus der aktuellen Fassung der Quarantäneverordnung des Landes NRW vom 19. Januar hervor“, heißt es.

„Der positive Schnelltest sollte dringend mit einem PCR-Test bestätigt werden, da es vorkommt, dass ein positives Ergebnis angezeigt wird, obwohl keine Infektion vorliegt“, rät das Gesundheitsamt. Und: Für den PCR-Test sollten sich Betroffene an den Hausarzt wenden. Der Hintergrund ist, dass Schnelltest-Ergebnisse weniger zuverlässig sind als die beim PCR-Testverfahren. Im Vergleich zur PCR „erkennen Schnelltests sowohl infizierte Personen schlechter (niedrigere Sensivität) als auch nicht infizierte Personen schlechter (niedrigere Spezifität“, erläutert das Robert-Koch-Institut dazu.

Fällt das Ergebnis einer Person, die im Schnelltest positiv getestet wurde, in einem anschließenden PCR-Test negativ aus, gilt laut Gesundheitsamt: Die Quarantäne für den Betroffenen und alle Haushaltsmitglieder ist automatisch beendet, sofern sie nicht aus anderen Gründen in behördlich angeordneter Quarantäne bleiben müssen. Falle das PCR-Test-Ergebnis jedoch ebenfalls positiv aus, müssen Betroffene und ihre Haushaltsmitglieder in Quarantäne bleiben.