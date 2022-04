Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 6. April 2022) : Wieder ein Todesfall und gesunkene Inzidenz

Mönchengladbach Erneut ist ein Mönchengladbacher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt ist weiter gesunken.

Bei dem nunmehr 319. Toten im Zusammenhang mit Covid-19 handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsamtes um einen Mann des Geburtsjahrgangs 1930. Er starb in einem Pflegeheim. Die in den vergangenen Tagen gemeldeten Todesfälle in Pflegeheimen verteilten sich nach Angaben der Stadt auf zehn Einrichtungen. Die Gesamtzahl der infizierten Bewohner ist weiter gesunken.

Bis Mittwochmorgen, 8.20 Uhr, registrierte das Amt 447 neue Infektionen mit dem Coronavirus (Vortag: 260). Die Zahl der aktuell Infizierten stieg von 3505 am Dienstag auf nun 3602. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist den sechsten Tag in Folge gesunken. In Mönchengladbach liegt der Wert aktuell bei 922 (Vortag: 960,1). Den Durchschnitt in NRW beziffert das Landeszentrum Gesundheit (LZG) auf 1115,8, den Bundesdurchschnitt gibt das Robert-Koch-Institut mit 1322,2 an.