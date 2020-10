Meinung Mönchengladbach Kopfloser Aktionismus ist keine vernünftige Strategie gegen die Pandemie – erst recht nicht, wenn die Infektionszahlen in den nächsten Tagen weiter steigen. Wir können aber alle einen Beitrag leisten, sie wenigstens einzudämmen.

Zweitens: Die Zahl der Covid-19-Patienten, die so schwer erkrankt sind, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen, war in den vergangenen Wochen und Tagen erheblich kleiner als im Frühjahr. Das ist gut – aber kein Anlass, sorglos zu sein. Noch immer können alle, auch jüngere Menschen ohne Vorerkrankungen, an Covid-19 sterben.

Was tun? Panik ist kein guter Ratgeber, kopfloser Aktionismus keine vernünftige Strategie – erst recht nicht, wenn die Infektionszahlen in den nächsten Tagen weiter steigen. Wir können aber alle einen Beitrag leisten, die Pandemie wenigstens einzudämmen: Abstands- und Hygieneregeln einhalten, keine großen Partys feiern, nicht unnötig in Risikogebiete reisen – sprich: riskantes Verhalten vermeiden, selbst wenn es laut behördlicher Verordnung noch nicht verboten ist. Das schafft das Virus nicht aus der Welt. Aber es ist das Vernünftigste, was wir derzeit tun können.