Worte zum Osterfest in Zeiten von Corona : Mönchengladbachs Oberbürgermeister lobt Einhaltung der Regeln

Mönchengladbach In einem öffentlichen Brief hat sich Hans Wilhelm Reiners bei den Bürgern seiner Stadt für das weitestgehende Einhalten der strengen Kontaktregeln bedankt. Er ruft aber auch zu Verständnis und Solidarität auf.

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners hat die Bürger der Stadt vor Ostern zu Solidarität angesichts der Corona-Pandemie aufgerufen. In einem Brief an die Bürger schreibt Reiners: „Solidarisches Miteinander ist gerade jetzt zum Schutz der Schwachen, der Vorerkrankten und Kranken sowie der älteren Menschen das oberste Gebot.“ Die Corona-Pandemie beherrsche das Geschehen in Mönchengladbach. Die Lage sei ernst, aber es gebe auch weiterhin keinen Grund zur Panik. Mit ruhigen Worten hat sich Mönchengladbachs Oberbürgermeister an die Bewohner seiner Stadt gewendet. Er mahnt darin an, die strengen Regeln bezüglich des persönlichen Kontaktes auch an den Osterfeiertagen aufrecht zu erhalten.