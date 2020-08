Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 31. August) : Aktuell 70 Corona-Fälle in der Stadt

70 Mönchengladbacher gelten am Montag, 31. August, noch als akut mit Corona infiziert. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Mönchengladbach In Mönchengladbach ist die Zahl der aktut mit dem Coronavirus infizierten Bürger am Montag, 31. August, auf 70 gesunken, teilt die Stadt mit. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt bei 13,0.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Montag, 31. August (Stand: 8 Uhr) einen neuen positiven Nachweis.

Im Vergleich zum Vortag sind zwei weitere Personen bereits genesen. In Quarantäne müssen aktuell sechs Personen weniger bleiben. Weiterhin sind zwei davon im Krankenhaus.

Die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 13,0.

(RP)