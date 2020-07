Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 16. Juli) : Noch 38 Personen infiziert

Am Donnerstag, 16. Juli, sind noch 38 Menschen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach In Mönchengladbach sind am Donnerstag wie am Vortag 38 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Es gibt zwei neue positive Nachweise, zugleich sind zwei zuvor infizierte Menschen wieder gesundet.

Nach Angaben der Stadt Mönchengladbach sind am Donnerstag, 16. Juli, (Stand: 9 Uhr) – wie am Vortag – 38 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Zwei neuen positiven Nachweisen stehen zwei weitere gesundete Personen gegenüber. Seit März wurde das Virus bei 720 Personen (Vortag: 718) nachgewiesen. Davon sind 641 Personen bereits genesen.

Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 10.018 (Vortag: 9.817). Aktuell befinden sich 253 Personen (Vortag: 251) in Quarantäne, davon wird eine Person im Krankenhaus behandelt.

Der Wert der Neuinfektionen der jüngsten sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt bei 6,9.

(RP/are)