Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 24. September) : Noch 30 akute Infektionen in Mönchengladbach

Noch 30 akute Infektionen in Mönchengladbach

30 akute Infektionen mit dem Coronavirus meldet das städtische Gesundheitsamt in Mönchengladbach am Donnerstag. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldet am Donnerstag, 24. September, noch 30 mit dem Coronavirus infizierte Bürger. Drei neue Nachweise sind seit Mittwoch hinzugekommen, zugleich gelten drei weitere Personen als wieder gesund.

Die Zahl der Mönchengladbacher in häuslicher Isolierung ist wieder etwas gesunken: von 458 Am Mittwoch auf 431 am Donnerstag. Weiter befinden sich drei davon zur Behandlung im Krankenhaus.