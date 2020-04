Nahverkehr in Mönchengladbach : NEW-Linienbusse fahren wieder im Normalbetrieb

Mönchengladbach Weil die Schulen in Teilen wieder den Betrieb aufnehmen fahren ab Donnerstag auch die Linienbusse wieder nach normalem Fahrplan. Ab Montag gilt für Fahrgäste dann eine Maskenpflicht. Noch kann es laut NEW aber zu Engpässen kommen.

Die Linienbusse der NEW fahren ab dem heutigen Donnerstag wieder im Normalbetrieb. Grund ist, dass die Schulen teilweise den Betrieb aufnehmen und durch die Lockerung bei der Öffnung des Einzelhandels mehr Fahrgäste erwartet werden, wie die NEW mitteilte. Wenn mehr Publikum unterwegs sei, dann sei es jetzt notwendig, „Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, damit es in den Verkehrsmitteln möglich bleibt, die hygienisch sinnvollen Abstände zwischen den Fahrgästen einzuhalten“, sagt Wolfgang Opdenbusch, Chef der für den Busverkehr zuständigen NEW-Tochter Mobil und Aktiv.

Seit Beginn der Corona-Beschränkungen vor gut einem Monat waren die Busse der NEW im Ferienbetrieb gefahren. Ticket-Verkaufsstellen wurden geschlossen, Nachtexpresse ganz gestrichen. Letzteres bleibt auch weiter so, die Nachtexpresse fahren erst wieder, wenn Discos und Gaststätten wieder öffnen dürfen. Fahrgäste können Tickets ab dem heutigen Donnerstag aber wieder in den NEW-Kundencentern am Europaplatz und am Marienplatz kaufen. Man habe diverse Maßnahmen ergriffen, damit die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden, teilte die NEW mit. Ein- und aussteigen können Fahrgäste aber weiter nur über die hinteren Türen.