Corona in Mönchenchgladbach (Mittwoch, 10. Februar) : Neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Corona in Mönchenchgladbach (Mittwoch, 10. Februar)

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag auch am Mittwoch unter 50. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Zahlen des städtischen Gesundheitsamts bestätigen auch am Mittwoch, 10. Februar, dass sich aktuell weniger Mönchengladbacher mit dem Coronavirus anstecken. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt ebenfalls weiter.

Die Gesamtzahl der Mönchengladbacher Corona-Infizierten ist am Mittwoch leicht gesunken. Sie lag bei 653. Neun weitere positive Testergebnisse kamen seit dem Vortag hinzu. Seit März wurde das Virus bei 7222 (Vortag: 7213) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 6391 (Vortag: 6374) Personen bereits genesen, teilte die Stadt mit.

In Quarantäne waren am Mittwochvormittag 1692 (Vortag: 1715) Personen. 57 davon waren zur Behandlung im Krankenhaus. Laut Divi-Intensivregister waren 14 Covid-19-Patienten auf den Mönchengladbacher Intensivstationen versorgt, vier davon unter invasiver Beatmung. Frei waren am Vormittag noch neun Betten.