Corona in Mönchengladbach (Dienstag, 9. Februar) : Neun Neuinfektionen, Inzidenz bleibt unter 50

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach hält sich weiter unter der 50er-Marke. Die Stadt verzeichnete am Dienstag, 9. Februar, Neuinfektionen im einstelligen Bereich.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach zählte am Dienstagvormittag insgesamt 661 (Vortag: 671) Personen in Mönchengladbach, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Seit dem Vortag kamen neun weitere positive Nachweise hinzu.

Am Dienstag waren 1715 (Vortag: 1753) Personen in Quarantäne. 62 davon mussten im Krankenhaus behandelt werden. Nach Angaben des Divi-Intensivregisters lagen am Vormittag 15 Covid-19-Patienten auf den Mönchengladbacher Intensivstationen. Fünf mussten invasiv beatmet werden. Den Angaben zufolge waren sechs Betten noch frei. Die Sieben-Tage-Inzidenz hält sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts weiter unter 50. Sie bezifferte sich am Dienstag auf 47,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.