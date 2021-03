Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 11. März) : Neuinfektionen lassen Inzidenz wieder steigen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mönchengladbach gestiegen. Foto: dpa/Kira Hofmann

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag deutlich mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert als an den Tagen zuvor. Die gerade erst gefallene Inzidenz steigt dadurch wieder an.

Die Stadt Mönchengladbach hat am Donnerstag insgesamt 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Auch die Gesamtzahl der Infizierten ist dadurch gestiegen. Sie lag am Donnerstag bei 258 Personen.

Zudem gibt es weitere Fälle, in denen die Labore Mutationen nachgewiesen haben. Insgesamt 124 Nachweise entfallen auf die Varianten – ein Anteil von 12,46 Prozent, sagt ein Stadtsprecher. Der Großteil davon ist weiter der englischen Mutation zuzuordnen (10.93 Prozent).

Seit März 2020 wurde das Virus bei 7663 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 7203 (Vortag: 7186) Personen bereits nicht mehr infektiös. In Quarantäne waren am Donnerstag 1290 (Vortag: 1351) Personen. Weitere Mönchengladbacher mussten zudem ins Krankenhaus gebracht werden: Dort wurden am Donnerstag insgesamt 35 behandelt. Laut Divi-Intensivregister lagen vormittags acht Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in der Stadt, drei unter invasiver Beatmung. 23 Betten waren noch frei.

Die 26 Neuinfektionen wirken sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz aus. Sie ist wieder etwas gestiegen. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich innerhalb der vergangenen Woche 41,8 Mönchengladbacher pro 100.000 Einwohner neu mit dem Virus infiziert.

