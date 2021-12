Corona in Mönchengladbach : Neue Adressen für Impfaktionen im großen Stil

Corona in Mönchengladbach

Die Zahl der angebotenen Impftermine in den nächsten Wochen ist deutlich gestiegen. Foto: dpa/Lennart Preiss

Mönchengladbach Neue Impfstellen und Unterstützung seitens der Bundeswehr – angesichts hoher Infektionszahlen in Deutschland werden auch in Mönchengladbach die Anstrengungen im Kampf gegen das Coroavirus noch einmal verstärkt.

Unterdessen werden in der Stadt weitere Stellen für Impfaktionen im größeren Stil eingerichtet. Seit dem 29. November, sagt ein Stadtsprecher, erlaube es ein Erlass den Kommunen, Verträge mit Dritten abzuschließen und diese mit Impfungen zu betrauen. Den ersten Vertrag dieser Art hat die Verwaltung mit Anh Nguyen geschlossen, die bereits über viel Erfahrung als leitende Ärztin im Impfzentrum im Nordpark verfügt. Ihre Impfstelle startet am Sonntag, 5. Dezember, neben dem Bethesda-Krankenhaus. Auch an den beiden folgenden Sonntagen sollen dort jeweils jeweils 500 Personen im Alter ab 30 Jahren von 10 bis 14 Uhr immunisert werden. Die Termine sind zwar schon fast alle gebucht, aber weil auch immer wieder mal ein Termin storniert werde, sagt Nguyen, lohne es, ab und zu mal nachzugucken. Vergeben werden die Termine online unter notfallmg.de/de/corona-impfung. Diejenigen, die online keinen Termin vereinbaren können, können unter 02161 2550555 anrufen.