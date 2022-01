Corona in Mönchengladbach : Wie die Stadt weitere Impfangebote schafft

Mönchengladbach Ab dem 25. Januar impfen erneut mobile Teams in einigen Mönchengladbacher Stadtteilen. Anfang Februar könnte womöglich bereits Totimpfstoff vorhanden sein. Und einige Apotheken bereiten sich darauf vor, ebenfalls die Gladbacher zu immunisieren.

Am Donnerstag, 3. Februar, 16 bis 20 Uhr, wird im Bürgerzentrum Römerbrunnen, Giesenkirchener Straße 247, geimpft. Am Dienstag, 8. Februar, 11 bis 17 Uhr, in der Burggrafenhalle in Odenkirchen, Zur Burgmühle 33. Am Donnerstag, 10. Februar, 11 bis 17 Uhr, steht das Jugendclubhaus Westend, Alexianerstraße 6, auf dem Plan. Bei diesen Terminen werden alle Impfungen mit mRNA Impfstoffen ab fünf Jahren angeboten. Wer sich impfen lassen möchte, sollte ein Ausweisdokument und nach Möglichkeit den Impfpass mitbringen. Kinder und Jugendliche benötigen das Einverständnis der Sorgeberechtigten. Bei allen Impfangeboten der Stadt ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.