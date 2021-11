Corona-Schutzimfpungen in Mönchengladbach : Impfaktionen werden fortgesetzt

In der 42. Kalenderwoche sind in Mönchengladbach 2222 Corona-Impfungen durchgeführt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Mönchengladbach Auch im November gibt es in den Stadtzentren das Angebot zum Schutz vor Corona. Impfwillige können einfach vorbeikommen. Eine Terminreservierung ist nicht notwendig.

In den Zentren wird es auch im November mobile Impfaktionen geben. Das teilte die Stadt mit. Das Angebot sei so gut angenommen worden, dass es über den Oktober hinaus verlängert wurde, sagte ein Stadtsprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Vergangenes Wochenende nahmen 737 Personen das Angebot wahr. In der Vorwoche waren es 748 und davor sogar 833 Menschen. Laut Robert-Koch-Institut haben 70,6 Prozent der Mönchengladbacher aktuell den vollständigen und 72,8 Prozent der Einwohner haben mindestens eine Impfung erhalten.

Im Oktober rückten die Impfteams immer samstags zu zwei Standorten aus: Geimpft wurde im Einkaufszentrum Minto und im ehemaligen Karstadt-Gebäude am Rheydter Markplatz. Im November aber finden die Impfaktionen abwechselnd in nur noch einer der beiden Örtlichkeiten statt. Am 6. und am 20. November haben alle Impfwilligen von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit, ihren Piks im Minto (Hindenburgstraße 73, Ebene 3, neben dem Borussia-Fanshop) zu erhalten. Am 13. und am 27. November erfolgt die Impfaktion jeweils von 11 bis 17 Uhr im alten Karstadt-Gebäude (Markt 10, im Untergeschoss, direkt neben Aldi) in Rheydt.

Eine Terminreservierung ist nicht notwendig. Wer vorbeikommt wird gebeten, ein Ausweisdokument und – nach Möglichkeit – den Impfpass mitzubringen. Die Impfung ist für alle ab zwölf Jahren möglich.

Zur Erinnerung: Zum Oktober sind bundesweit – mit wenigen Ausnahmen – die Impfzentren geschlossen worden. Statt im Nordpark erhalten Menschen in Mönchengladbach ihre Corona-Schutzimpfung seither vornehmlich bei den niedergelassenen Ärzten. Um diese in den ersten Wochen nach der Schließung des Impfzentrums zu entlasten, wurde in Mönchengladbach das mobile Impfangebot für eine Übergangszeit aufrecht gehalten – zunächst für den Oktober und jetzt auch für den November. Wie es im Dezember weitergeht, ist nach Angaben des Stadtsprechers noch nicht klar. Es werde weiterhin daran gearbeitet, so vielen Menschen wie möglich ein niederschwelliges Impfangebot zu machen.

Diese Aufgabe entfällt unter anderem auf die „Koordinierende Covid-Impfeinheit“ (KoCI), die mit der Schließung der Impfzentren in den Kommunen eingerichtet wurde. In Mönchengladbach ist das Team siebenköpfig und soll „nach Schließung des Impfzentrums die Impf- und Infektionslage beobachten, um auf sich abzeichnende Bedarfe zu reagieren“, wie ein Sprecher erklärte. Im Oktober gehörte die Koordination von Auffrischungsimpfungen in Pflegeeinrichtungen zu den Hauptaufgaben der KoCI.

