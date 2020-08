Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Mittwoch, 26. August) : Gesundheitsamt schließt Kita in Odenkirchen

In Odenkirchen hat die Stadt Mönchengladbach am Dienstag eine Kita geschlossen, weil dort eine Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet wurde. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach In Odenkirchen ist eine Kita-Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat die Einrichtung Nikolaushof deswegen am Dienstag geschlossen, teilt sie am Mittwoch, 26. August (Stand: 9 Uhr), mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Es handelt sich um eine recht kleine Einrichtung mit 43 Kindern und zehn Mitarbeitern“, sagt Stadt-Pressesprecher Dirk Rütten. Die Kita Nikolaushof in Odenkirchen habe zwei Gruppen mit offenem pädagogischen Konzept. Bis zum 4. September bleibe die Einrichtung geschlossen, sagt Rütten. „Wir testen jetzt alle direkten Kontaktpersonen. Ist auch der zweite Test negativ, können wir die Quarantäne verkürzen.“ Daher bleibe die Kita vorerst nur bis zum 4. September geschlossen. In Quarantäne müssen die 77 Kontaktpersonen aus dem beruflichen sowie dem privaten Umfeld der Mitarbeiterin, darunter 43 Kita-Kinder, bis ihre Testergebnisse vorliegen dennoch. „Wir haben am Dienstag schon fast alle Eltern direkt erreicht“, berichtet der Stadtsprecher.

Durch die Neuinfektion und deren Kontaktpersonen ist die Zahl der Mönchengladbacher in Quarantäne von 260 auf 326 angestiegen. Zwei Personen davon befinden sich im Krankenhaus.

Akut mit dem Virus infiziert sind am Mittwoch noch 62 Bürger der Stadt. Das sind zehn weniger als am Vortag. Zwei neue positive Nachweise sind hinzugekommen.

Seit März wurde das Virus bei 949 Personen (Vortag: 947) aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 838 Personen (Vortag 826) bereits genesen. Die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 9,9.

Die Stadt Mönchengladbach weist noch einmal darauf hin, dass es seit dem 8. August eine Testpflicht für Personen gibt, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreisen. Reiserückkehrer müssen in häuslicher Isolation bleiben, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Ob das auch auf die Mitarbeiterin zutraf, dazu wollte sich die Stadt nicht äußern.

(are/RP)