Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Mönchengladbach : Mehr Personal am Eingang soll Stau vor dem Impfzentrum verhindern

Am Dienstagnachmittag war die Lage vor dem Impfzentrum entspannter als am Montag. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Bei mehr als 1100 Impfungen an einem Tag bildeten sich am Montag Schlangen vor dem Impfzentrum. Warum das so war und was die Stadt dagegen tut.