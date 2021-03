Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 5. März) : Mutationen mit steigender Tendenz nachgewiesen

Mönchengladbach Die Stadt Mönchengladbach registriert eine steigende Tendenz bei den nachgewiesenen Mutationen in der Stadt. Weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag erneut gesunken.

Außerdem hat die Stadt weitere Fälle von Mutationen registriert. „Dem Gesundheitsamt wurden seit Mittwoch 17 weitere Nachweise gemeldet“, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. 14 davon seien der britischen Variante zuzuordnen. Dreimal wiesen die Labore die südafrikanische Mutation nach. Die Zahl der Mutations-Fälle in der Stadt lag am Freitag bei insgesamt 78 Nachweisen – 65 Mal trat die britische Form (B.1.1.7.) auf, 13 Mal die südafrikanische (B.1.351.). „Seit dem 22. Januar, als uns die erste Variantenmeldung erreichte, gab es in Mönchengladbach 850 Neuinfektionen, zu 10 Prozent davon haben wir Variantenmeldungen erhalten“, sagte der Sprecher. „Die Tendenz ist steigend.“ Inzwischen werde ein Großteil der Proben auf die Mutationen untersucht. In 8,3 Prozent handelt es sich um die Variante, die zuerst in England auftrat, in 1,7 Prozent um die aus Afrika bekannte Form.