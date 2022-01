Corona-positive Kinder in Mönchengladbach : Familien belegen vermehrt Isolationszimmer im „Eli“

Im Elisabeth-Krankenhaus in Rheydt erhebt die Kinderklinik jetzt tagesaktuell ihre Covid-Daten und melden sie weiter. (Archivfoto) Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach In der Kinderklinik in Rheydt wird es eng. Gehäuft sind Kinder und auch ihre Eltern positiv oder in Quarantäne. Zudem gibt es mehrere kleine Patienten, die an späteren Symptomen leiden und schwer erkranken. Vor welche Probleme das die Ärzte stellt.